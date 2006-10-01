В Уфе открылась филателистическая выставка, посвященная 100-летию республики

В Уфе в клиентурном зале Главпочтамта открылась филателистическая выставка, посвященная 100-летию республики. Кураторы выставки собрали порядка тысячи марок, конвертов, почтовых карточек и фотографий, которые имеют отношение к Башкирии за последние сто лет.

Экспозицию подготовили уфимские коллекционеры Азат Фазлыахметов и Алексей Сухарев.

«Особый интерес посетителей вызывает стенд с открытками с видами Уфы столетней давности и фотографии тех же мест, сделанные в наши дни», — рассказали в УФПС РБ.

Отдельный стенд представляет конверты и карточки с оттисками почтовых штемпелей разных исторических периодов существования республики. Другой посвящен изображениям писателей, ученых, воинов и государственных деятелей, чья жизнь так или иначе оказалась связана с Башкирией. Также представлены экспонаты с упоминаниями известных людей, в честь которых названы улицы Уфы.

В этом году в почтовое обращение будут выпущены марка, художественный маркированный конверт и почтовая карточка, посвященные 100-летию образования Республики Башкортостан.