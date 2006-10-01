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    В вузах Башкирии стартует приемная кампания-2018

    slavin Сегодня, 09:12134
    В вузах Башкирии стартует приемная кампания-2018
    20 июня в вузах Башкортостана официально стартует приемная кампания-2018 — с сегодняшнего дня абитуриенты могут подавать документы на интересующие их специальности.

    Между тем, основная волна ЕГЭ еще продолжается, последний экзамен по выбору пройдет 2 июля. Напомним, для поступления в высшие учебные заведения необходимо предоставить результаты ЕГЭ по русскому языку и базовой математике, а также двух-трех экзаменов по выбору в зависимости от выбранной специальности. Некоторые вузы и факультеты, к примеру, творческие, также проводят свои собственные дополнительные вступительные испытания.

    Срок окончания приема документов в вузы завершается 26 июля в случае, если абитуриенты поступают по результатам ЕГЭ. Если вуз проводит свои собственные испытания, то прием документов должен продолжаться не позднее 10 июля. Как и в прошлом году, абитуриенты могут подавать документы в пять вузов на три разные специальности.

    После того, как выпускники узнают свои результаты ЕГЭ, они смогут оценить свои шансы на поступление в вузы с помощью специального сервиса «Поступи. Онлайн». Этот калькулятор, имея данные результатов единого госэкзамена абитуриента, покажет, на какие специальности и в какие вузы он сможет пройти.

    Основные даты для абитуриентов во время приемной кампании-2018

    20 июня — не позднее этого числа вузы начнут прием документов;

    26 июля — заканчивается прием заявлений;

    27 июля — начинается зачисление;

    29 июля – издается приказ о зачислении;

    3 августа — издается второй приказ о зачислении;

    8 августа — зачисление на свободные места и платные отделения.


    Источник: http://www.bashinform.ru/
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