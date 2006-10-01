На благоустройство Уфы потратят семь миллиардов рублей

В столице республики активно ведутся работы по улучшению городского облика. Подрядные организации ремонтируют дороги, улицы и многоэтажки. На благоустройство уфимских дворов власти планируют потратить 169 миллионов рублей. На капремонт домов — два миллиарда рублей.

— Суммы, которые мы планируем пустить на благоустройство города, — рекордные. Это семь миллиардов рублей за два года, — уточнил мэр Уфы Ирек Ялалов.

Кроме того, в уфимской администрации отметили, что готовы оперативно реагировать на жалобы горожан. Так, после обращений недовольных жителей Уфы власти отремонтировали тротуар возле травмпункта по улице Горького. Пожаловаться на недочеты городских улиц можно на официальном сайте мэрии.