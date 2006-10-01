В Башкирии выданы первые электронные сертификаты на материнский капитал

Теперь сертификат на материнский (семейный) капитал можно получить как в бумажном, так и в электронном виде. Пенсионный фонд России реализовал новую возможность, делающую программу материнского капитала более простой и удобной для семей. В Республике Башкортостан первыми владельцами электронных сертификатов стали три жителя нашей республики: из города Салават, Федоровского района и Орджоникидзевского района г.Уфы.
Для оформления электронного сертификата на материнский капитал необходимо подать соответствующее заявление через Личный кабинет на сайте Пенсионного фонда. Далее, как и в случае с обычным сертификатом, заявителю необходимо обратиться в Пенсионный фонд, чтобы представить документы личного хранения, к которым, например, относятся свидетельства о рождении детей. Сделать это нужно будет только один раз. Повторно обращаться за самим сертификатом не потребуется, после вынесения Пенсионным фондом положительного решения о предоставлении материнского капитала
электронный сертификат будет автоматически направлен в Личный кабинет заявителя. Вместе с сертификатом будет направлен и электронный документ, содержащий все необходимые сведения о сертификате. Эти данные можно просматривать на экране или распечатать. Полученный сертификат в электронной форме облегчает в последствии процедуру распоряжения материнским капиталом.
По словам члена Правления Пенсионного фонда России, управляющего Отделением по Республике Башкортостан Фоата Хантимерова, более половины семей, оформляющих сегодня материнский капитал, делают это, используя электронные сервисы ПФР. За пять месяцев 2018 года Пенсионный фонд республики принял более 9 тыс. заявлений о выдаче сертификата на материнский капитал, из них 5 тыс. заявлений (55%) были поданы через личные кабинеты на сайте ПФР и Портале госуслуг. Активно семьи используют и электронные сервисы по распоряжению средствами материнского капитала. За аналогичный период ПФР принял свыше 11 тыс. заявлений семей о распоряжении, 6,5 тыс. (59%) из них были поданы в электронном виде.
Источник: https://sterlegrad.ru/
Для оформления электронного сертификата на материнский капитал необходимо подать соответствующее заявление через Личный кабинет на сайте Пенсионного фонда. Далее, как и в случае с обычным сертификатом, заявителю необходимо обратиться в Пенсионный фонд, чтобы представить документы личного хранения, к которым, например, относятся свидетельства о рождении детей. Сделать это нужно будет только один раз. Повторно обращаться за самим сертификатом не потребуется, после вынесения Пенсионным фондом положительного решения о предоставлении материнского капитала
электронный сертификат будет автоматически направлен в Личный кабинет заявителя. Вместе с сертификатом будет направлен и электронный документ, содержащий все необходимые сведения о сертификате. Эти данные можно просматривать на экране или распечатать. Полученный сертификат в электронной форме облегчает в последствии процедуру распоряжения материнским капиталом.
По словам члена Правления Пенсионного фонда России, управляющего Отделением по Республике Башкортостан Фоата Хантимерова, более половины семей, оформляющих сегодня материнский капитал, делают это, используя электронные сервисы ПФР. За пять месяцев 2018 года Пенсионный фонд республики принял более 9 тыс. заявлений о выдаче сертификата на материнский капитал, из них 5 тыс. заявлений (55%) были поданы через личные кабинеты на сайте ПФР и Портале госуслуг. Активно семьи используют и электронные сервисы по распоряжению средствами материнского капитала. За аналогичный период ПФР принял свыше 11 тыс. заявлений семей о распоряжении, 6,5 тыс. (59%) из них были поданы в электронном виде.
Источник: https://sterlegrad.ru/
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