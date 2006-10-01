В Башкирии выданы первые электронные сертификаты на материнский капитал

Материнский капитал: изменения в 2018 году

Пенсионный фонд РФ напоминает, что с 2018 года программа материнского капитала расширена с учетом принятых Правительством РФ новых демографических мер по поддержке российских семей с детьми. В соответствии с утвержденными изменениями семьям, в частности, предоставлены более широкие возможности использования материнского капитала сразу, после рождения или усыновления второго ребенка.