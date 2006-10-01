В России планируют поднять цены на алкоголь

В этом году Минфин может пересмотреть минимальные розничные цены (МРЦ) на водку, коньяк и шампанское, а также впервые установить их для вина и винных напитков, сообщают «Известия».

Подведомственное министерству Росалкогольрегулирование уже проводит предварительный расчет минимальных цен по единой формуле для всех видов спиртного.

16 мая соответствующие документы были направлены производителям спиртного. Сейчас ведомство собирает данные. Как прогнозируют эксперты, минимальные розничные цены пересмотрят в сторону увеличения.

Последний раз минимальные розничные цены на водку Минфин устанавливал в 2017 году (в рознице — 205 рублей за 0,5 л), на коньяк (371 рубль за 0,5 л). Годом ранее — на шампанское — 164 рубля за 0,75 л.