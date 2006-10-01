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    В Уфе возле школ будут круглосуточно дежурить полицейские

    slavin Сегодня, 10:28120
    В Уфе возле школ будут круглосуточно дежурить полицейские

    В Уфе в связи с проведением выпускных вечеров возле школ будут круглосуточно дежурить полицейские. Об этом на оперативном совещании сообщил глава администрации города Ирек Ялалов.

    В основном ученики и их родители будут отмечать выпускной в образовательных учреждениях. В театрах и Дворцах культуры мероприятие проведут всего девять школ.

    «Для обеспечения безопасности детей организована совместная работа с правоохранительными органами. За день до проведения торжественного мероприятия пройдут комплексные обследования образовательных учреждений с привлечением кинологической службы», – подчеркнул мэр. Ялалов поручил ответственным службам и директорам школ уделить особое внимание безопасности школьников, выпускников, их близких и родителей.


    Источник: http://ufacitynews.ru/
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    Метки: Уфа

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