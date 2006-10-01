В Уфе возле школ будут круглосуточно дежурить полицейские

В Уфе в связи с проведением выпускных вечеров возле школ будут круглосуточно дежурить полицейские. Об этом на оперативном совещании сообщил глава администрации города Ирек Ялалов.

В основном ученики и их родители будут отмечать выпускной в образовательных учреждениях. В театрах и Дворцах культуры мероприятие проведут всего девять школ.

«Для обеспечения безопасности детей организована совместная работа с правоохранительными органами. За день до проведения торжественного мероприятия пройдут комплексные обследования образовательных учреждений с привлечением кинологической службы», – подчеркнул мэр. Ялалов поручил ответственным службам и директорам школ уделить особое внимание безопасности школьников, выпускников, их близких и родителей.