В Башкирии вышел на линию первый в России «студенческий троллейбус»

21 ноября Рособрнадзор проведет онлайн-консультации для студентов и выпуск ...

Специалисты Рособрнадзора совместно с руководителем Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Сергеем Кравцовым 21 ноября проведут для выпускников школ и студентов онлайн-консультацию. В ней будут рассмотрены вопросы контроля качества преподавания в вузах.