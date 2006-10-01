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    В Башкирии вышел на линию первый в России «студенческий троллейбус»

    slavin Сегодня, 10:4579
    В Башкирии вышел на линию первый в России «студенческий троллейбус»
    Его первые пассажиры смогли оценить «музей шпаргалок», достать «пятак» под пятку для везения на экзамене, сделать селфи на фоне ученых в «научной» фотозоне.

    В этом году такой сюрприз для выпускников вуза подготовили стерлитамакский филиал БашГУ совместно со Стерлитамакским троллейбусным управлением.
    В Башкирии вышел на линию первый в России «студенческий троллейбус»

    Вместе с открытием тематического троллейбуса был запущен чат-бот в социальной сети «ВКонтакте». Чтобы начать работать с ботом, нужно отправить в личном сообщении одну из доступных на данный момент команд: «история» (интересные рассказы о стерлитамакском троллейбусе), «маршрут» (по которому идет студтроллейбус), «афиша» (актуальные мероприятия города).
    В Башкирии вышел на линию первый в России «студенческий троллейбус»

    На студенческом троллейбусе выпускники отправились в путешествие по родному городу.

    По словам организаторов, путешествие по городу в тематическом троллейбусе должно стать доброй традицией для выпускников университета.
    Источник: https://proural.info/
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    Метки: Стерлитамак

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