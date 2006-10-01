В Башкирии с начала текущего года уволили 2700 сотрудников

В Уфе попали под сокращение 2592 работника

С начала этого года 193 предприятия и организации Уфы были вынуждены сократить 2592 человека. Из них удалось трудоустроить 1248 человек, большинство из которых — в своей организации, сообщили агентству «Башинформ» в городском центре занятости населения.