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    В Башкирии с начала текущего года уволили 2700 сотрудников

    slavin Сегодня, 12:3950
    В Башкирии с начала текущего года уволили 2700 сотрудников
    Сегодня, 20 июня, в администрации Уфы прошло очередное оперативное совещание, на котором обсуждался вопрос безработицы населения.

    Сейчас средний уровень безработицы в Уфе ниже, чем по Башкирии. Стоит отметить, что с начала текущего года было уволено 2700 человек. Из них 40 процентов сразу же трудоустроилось. Эти цифры прозвучали в докладе замдиректора уфимского Центра занятости населения Филюса Аминева.

    По мнению мэра Уфы Ирека Ялалова, студенты получают невостребованные профессии в университетах.

    Столица республики — на четвертом месте среди городов-миллионников по числу вакансий. Большинство из них — рабочие.

    Градоначальник считает, что студенты продолжают получать на бюджетной основе невостребованные специальности. Непростой по-прежнему остается ситуация с трудоустройством инвалидов.

    — Здесь важно оказывать на работодателей административное давление. Тогда люди с ограниченными способностями будут обеспечены работой, — заявил Ирек Ялалов.
    Источник: https://proural.info/
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