В Уфе 50 птиц погибли от поражения током

В Уфе птиц защитят от гибели на электропроводах. После проверки прокуратуры ООО «Башкирэнерго» приняло необходимые для этого меры.
Согласно законодательству, на линиях связи и электропередач должны быть установлены устройства, защищающие птиц от поражения током. «Башкирэнерго» проигнорировало требование закона и не оборудовало некоторые линии защитными механизмами. В результате в Демском районе Уфы погибли более 50 птиц. Их останки нашли под электроопорами специалисты Русского географического общества.
В настоящее время компания разработала мероприятия по защите птиц. Два руководителя структурных подразделений предприятия привлечены к дисциплинарной ответственности.
Источник: http://ufacitynews.ru/
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