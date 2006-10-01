Штормовое предупреждение: в Башкирии прогнозируются грозы, град и сильный ветер

Главное управление МЧС РФ по Башкортостану информирует, что 21 июня по республике ночью прогнозируется облачная погода с прояснениями. Возможны кратковременные дожди, местами небольшие, грозы, град. Ветер юго-западный, западный со скоростью 7-12 м/с, ожидаются порывы до 18 м/с. Температура воздуха составит 11-16 градусов. Днем будет преобладать переменная облачность. Местами пройдут небольшие кратковременные дожди, по северо-востоку до умеренных, грозы, град. Ветер северо-западный 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Столбики термометров покажут 18-23. Информация предоставлена республиканским Управлением по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«Отмените все поездки или дела, где из-за разбушевавшейся стихии может быть причинен вред вашему здоровью или жизни. Предупредите родных. Примите меры безопасности. При усилении ветра необходимо ограничить выход из зданий, находиться в помещениях. Важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра», — обратились к жителям республики в МЧС.