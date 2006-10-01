Молодые жители Башкирии могут получить 500 тысяч рублей

В Башкирии начали распределять гранты сельхозкооперативам

В Башкирии начали распределять гранты сельхозкооперативам. В Минсельхозе РБ специальная комиссия рассмотрела бизнес-планы претендентов. Пока поступило четыре заявки от коллективов из Куюргазинского, Баймакского, Кармаскалинского и Мечетлинского районов.