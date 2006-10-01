Молодые жители Башкирии могут получить 500 тысяч рублей

В Башкортостане открыт прием заявок на конкурс инновационных проектов УМНИК-2018. Победители научного соревнования получат денежные гранты в размере 500 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере в Республике Башкортостан.
Побороться за гранты в размере 500 тысяч смогут студенты, аспиранты и молодые учёные Башкирии в возрасте от 18 до 30 лет включительно. Необходимо представить на конкурс свой проект, обладающий научной новизной, актуальностью и перспективой коммерциализации.
Как сообщают специалисты Фонда, список направлений конкурса в этом году расширился. Теперь претендовать на гранты могут разработки в следующих шести направлениях:
— цифровые технологии;
— медицина и технологии здоровьесбережения;
— новые материалы и химические технологии;
— новые приборы и интеллектуальные производственные технологии;
— биотехнологии;
— ресурсосберегающая энергетика.
Чтобы стать участником конкурса УМНИК, необходимо зарегистрироваться на федеральном сайте конкурса, выбрав полуфинал на одной из площадок Уфы. Авторы лучших проектов по итогам полуфинального отбора будут приглашены на региональный финал.
— Молодые новаторы Башкирии активно участвуют в конкурсе «УМНИК». Так, в прошлом году на конкурс поступило 122 заявки, 58 проектов были допущены до финала и 15 из них в итоге были рекомендованы к финансированию, — рассказала нашему изданию пресс-секретарь Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере в Республике Башкортостан Ольга Бобб.
Среди научных разработок, уже выигравших гранты в предыдущие годы — быстрый тест, выявляющий проблемы с желудком, 3D-модели человеческих органов, добавки для иммунитета пчел, рой автоматизированных дронов для наблюдения с воздуха, удобрение из соломы, омолаживающий белок, экспресс-тест для выявления мышиной лихорадки, смазочные масла с уникальными свойствами и даже таблетки для ума. Как отмечают специалисты, на текущий момент большинство инновационных проектов в Башкортостане связаны с IT, нефтехимией и биомедицинскими технологиями. Несмотря на то, что лишь небольшая часть проектов доходит до этапа коммерческого применения (таковы правила рынка), нынешняя политика импортозамещения меняет акценты в сторону отечественных научных разработок.
За дополнительной информацией об условиях участия в конкурсе можно обратиться в региональное представительство Фонда содействия инновациям: по телефону (347) 294-90-02.
Источник: http://i-gazeta.com/
Побороться за гранты в размере 500 тысяч смогут студенты, аспиранты и молодые учёные Башкирии в возрасте от 18 до 30 лет включительно. Необходимо представить на конкурс свой проект, обладающий научной новизной, актуальностью и перспективой коммерциализации.
Как сообщают специалисты Фонда, список направлений конкурса в этом году расширился. Теперь претендовать на гранты могут разработки в следующих шести направлениях:
— цифровые технологии;
— медицина и технологии здоровьесбережения;
— новые материалы и химические технологии;
— новые приборы и интеллектуальные производственные технологии;
— биотехнологии;
— ресурсосберегающая энергетика.
Чтобы стать участником конкурса УМНИК, необходимо зарегистрироваться на федеральном сайте конкурса, выбрав полуфинал на одной из площадок Уфы. Авторы лучших проектов по итогам полуфинального отбора будут приглашены на региональный финал.
— Молодые новаторы Башкирии активно участвуют в конкурсе «УМНИК». Так, в прошлом году на конкурс поступило 122 заявки, 58 проектов были допущены до финала и 15 из них в итоге были рекомендованы к финансированию, — рассказала нашему изданию пресс-секретарь Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере в Республике Башкортостан Ольга Бобб.
Среди научных разработок, уже выигравших гранты в предыдущие годы — быстрый тест, выявляющий проблемы с желудком, 3D-модели человеческих органов, добавки для иммунитета пчел, рой автоматизированных дронов для наблюдения с воздуха, удобрение из соломы, омолаживающий белок, экспресс-тест для выявления мышиной лихорадки, смазочные масла с уникальными свойствами и даже таблетки для ума. Как отмечают специалисты, на текущий момент большинство инновационных проектов в Башкортостане связаны с IT, нефтехимией и биомедицинскими технологиями. Несмотря на то, что лишь небольшая часть проектов доходит до этапа коммерческого применения (таковы правила рынка), нынешняя политика импортозамещения меняет акценты в сторону отечественных научных разработок.
За дополнительной информацией об условиях участия в конкурсе можно обратиться в региональное представительство Фонда содействия инновациям: по телефону (347) 294-90-02.
Источник: http://i-gazeta.com/
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