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    Рособрнадзор дал рекомендации абитуриентам по выбору вуза

    slavin Сегодня, 15:51127
    Рособрнадзор дал рекомендации абитуриентам по выбору вуза
    В эти дни большинство высших учебных заведений страны начинают приемную кампанию. В связи с этим Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) выпустила ряд рекомендаций абитуриентам по выбору вуза.

    «Прежде чем подать документы в вуз или филиал, убедитесь в наличии у него действующей лицензии, а также государственной аккредитации по выбранной для обучения программе», — говорится в сообщении ведомства. Проверить, есть ли у вуза лицензия и аккредитация, можно на портале «Карта вузов». Если у высшего учебного заведения нет госаккредитации или она приостановлена, вуз не имеет права проводить государственную итоговую аттестацию и выдавать дипломы установленного Минобрнауки России образца.

    Абитуриент имеет право подать заявление о приеме одновременно не более чем в пять вузов и участвовать в конкурсе не более чем по трем специальностям в каждом. Принимать документы высшие учебные заведения должны начать не позднее 20 июня. Для большинства абитуриентов, которые поступают только по результатам ЕГЭ, прием документов завершится 26 июля.


    Источник: http://www.bashinform.ru/
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