В Башкирии вырастет размер компенсаций за ЖКУ

В Башкирии размер выплат компенсаций за жилищно-коммунальные услуги будет проиндексирован, сообщает пресс-служба Министерства семьи, труда и социальной защиты населения РБ. Связано это с ростом тарифов, который произойдет с 1 июля 2018 года.
На сегодняшний день в Башкирии получателями мер социальной поддержки на оплату жилого помещения и коммунальных услуг являются 810 тысяч человек (по итогам 2017 года). В прошлом году из республиканского и федерального бюджетов в качестве компенсаций им было выплачено более 7,81 миллиарда рублей, а за первый квартал текущего года — 1,957 миллиарда рублей. Исходя из сложившейся численности и объема выплаченных средств, следует, что средний размер выплат получателям увеличился. Так, средний размер субсидии на одну семью в месяц в 2016 году составил 2053,67 рубля, в 2017 году — 2144,95 рубля, а по состоянию на 1 мая текущего года — 2197,88 рубля. С 1 июля в связи с индексацией данная сумма будет увеличена.
Минтруд РБ напоминает, что в Башкирии, как и в целом по России, существует несколько видов компенсаций расходов на ЖКУ отдельных категорий граждан. Государство компенсирует гражданам расходы на жилищно-коммунальные услуги в виде ежемесячной денежной компенсации, субсидий, компенсации оплаты капитального ремонта для граждан старше 70 лет и т.д.
На получение ежемесячной денежной компенсации (ЕДК) имеют право ветераны Великой Отечественной войны и приравненные к ним лица, ветераны труда, инвалиды, семьи, воспитывающие детей-инвалидов, граждане, подвергшиеся воздействию радиации, отдельные категории многодетных семей. Размер ежемесячной денежной компенсации определяется в процентном отношении к республиканским стандартам стоимости ЖКУ на одного члена семьи, состоящей из трех и более человек, ежегодно устанавливаемой правительством республики по муниципальным образованиям.
На получение субсидии могут рассчитывать социально уязвимые категории граждан республики. Для их получения определяется соотношение расходов гражданина на ЖКУ, рассчитанных, исходя из стандартов стоимости ЖКУ и совокупного дохода семьи (для многодетных и неполных семей — 15 процентов, для одиноко проживающих пенсионеров — 18 процентов, для иных категорий граждан — 20 процентов). Допустим, среднемесячный доход гражданина составляет десять тысяч рублей, а расходы на оплату ЖКУ, рассчитанные, исходя из республиканских стандартов, — 2 100 рублей, то есть больше, чем 20 процентов. В таком случае гражданин имеет право на субсидирование от государства части затрат на ЖКУ. Точно такое же право имеет и женщина, воспитывающая ребенка в одиночку.
При расчете размера субсидии с конца 2014 года начали учитываться и взносы за капремонт. Это позволило увеличить количество получателей субсидий.
Граждане старше 70 лет имеют право на получение компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт. Согласно постановлению правительства РБ они получают компенсацию в размере 50 процентов. А граждане, достигшие 80-летнего возраста — в размере ста процентов. Получатели ЕДК, достигшие 80-летнего возраста, имеют право на доплату к ЕДК в части капитального ремонта. По состоянию на 5 июня текущего года меры социальной поддержки по оплате капитального ремонта назначены 15 084 гражданам.
Для оформления ежемесячной денежной компенсации расходов на жилищно-коммунальные услуги, субсидии, компенсации расходов на уплату взноса на капремонт, либо доплаты к ЕДК (для граждан старше 70 лет) необходимо обращаться в филиалы и отделы филиалов Республиканского центра социальной поддержки населения по месту жительства, либо в многофункциональные центры. Перечень необходимых документов размещен на сайте Министерства семьи и труда РБ в разделе «Выплаты, компенсации» в соответствующих подразделах.
Источник: http://i-gazeta.com/
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На сегодняшний день в Башкирии получателями мер социальной поддержки на оплату жилого помещения и коммунальных услуг являются 810 тысяч человек (по итогам 2017 года). В прошлом году из республиканского и федерального бюджетов в качестве компенсаций им было выплачено более 7,81 миллиарда рублей, а за первый квартал текущего года — 1,957 миллиарда рублей. Исходя из сложившейся численности и объема выплаченных средств, следует, что средний размер выплат получателям увеличился. Так, средний размер субсидии на одну семью в месяц в 2016 году составил 2053,67 рубля, в 2017 году — 2144,95 рубля, а по состоянию на 1 мая текущего года — 2197,88 рубля. С 1 июля в связи с индексацией данная сумма будет увеличена.
Минтруд РБ напоминает, что в Башкирии, как и в целом по России, существует несколько видов компенсаций расходов на ЖКУ отдельных категорий граждан. Государство компенсирует гражданам расходы на жилищно-коммунальные услуги в виде ежемесячной денежной компенсации, субсидий, компенсации оплаты капитального ремонта для граждан старше 70 лет и т.д.
На получение ежемесячной денежной компенсации (ЕДК) имеют право ветераны Великой Отечественной войны и приравненные к ним лица, ветераны труда, инвалиды, семьи, воспитывающие детей-инвалидов, граждане, подвергшиеся воздействию радиации, отдельные категории многодетных семей. Размер ежемесячной денежной компенсации определяется в процентном отношении к республиканским стандартам стоимости ЖКУ на одного члена семьи, состоящей из трех и более человек, ежегодно устанавливаемой правительством республики по муниципальным образованиям.
На получение субсидии могут рассчитывать социально уязвимые категории граждан республики. Для их получения определяется соотношение расходов гражданина на ЖКУ, рассчитанных, исходя из стандартов стоимости ЖКУ и совокупного дохода семьи (для многодетных и неполных семей — 15 процентов, для одиноко проживающих пенсионеров — 18 процентов, для иных категорий граждан — 20 процентов). Допустим, среднемесячный доход гражданина составляет десять тысяч рублей, а расходы на оплату ЖКУ, рассчитанные, исходя из республиканских стандартов, — 2 100 рублей, то есть больше, чем 20 процентов. В таком случае гражданин имеет право на субсидирование от государства части затрат на ЖКУ. Точно такое же право имеет и женщина, воспитывающая ребенка в одиночку.
При расчете размера субсидии с конца 2014 года начали учитываться и взносы за капремонт. Это позволило увеличить количество получателей субсидий.
Граждане старше 70 лет имеют право на получение компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт. Согласно постановлению правительства РБ они получают компенсацию в размере 50 процентов. А граждане, достигшие 80-летнего возраста — в размере ста процентов. Получатели ЕДК, достигшие 80-летнего возраста, имеют право на доплату к ЕДК в части капитального ремонта. По состоянию на 5 июня текущего года меры социальной поддержки по оплате капитального ремонта назначены 15 084 гражданам.
Для оформления ежемесячной денежной компенсации расходов на жилищно-коммунальные услуги, субсидии, компенсации расходов на уплату взноса на капремонт, либо доплаты к ЕДК (для граждан старше 70 лет) необходимо обращаться в филиалы и отделы филиалов Республиканского центра социальной поддержки населения по месту жительства, либо в многофункциональные центры. Перечень необходимых документов размещен на сайте Министерства семьи и труда РБ в разделе «Выплаты, компенсации» в соответствующих подразделах.
Источник: http://i-gazeta.com/
Заказать пиццу: https://vitebsk.pizzasmile.by/menu/pitstsy/
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