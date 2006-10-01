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    Будут ли в Башкирии комиссии за переводы с карты на карту?

    slavin Сегодня, 12:16160
    Будут ли в Башкирии комиссии за переводы с карты на карту?
    С 1 июля 2018 года при переводе денег с карту на карту будет автоматически сниматься 13 процентов налога. Именно такую новость передают друг другу в мессенджерах и социальных сетях жители Башкирии. Так ли это?

    Действительно, о контроле переводов написано в cтатье 86 Налогового кодекса РФ. Банки обязаны передавать в налоговую информацию о том, что физическому лицу или компании открыли счет, вклад или депозит. А если налоговая пришлет официальный мотивированный запрос, банк должен сообщить, сколько денег есть на счетах и какие по ним были операции, включая денежные переводы. Если налоговая проводит проверку, банк получит запрос и должен его исполнить. В таком виде эта норма действует с 2013 года.

    Так в чем же изменения? С 1 июня в эту статью добавили упоминание счетов в драгоценных металлах — «металлические» счета. Теперь и о них банки тоже должны сообщать в налоговую. Для большинства обычных граждан поправки о «металлических» счетах вообще ничего не значат.

    Таким образом, просто так, автоматически никакие комиссии со счетов граждан списываться не будут. Такой нормы нет в законе. А это значит, что новость фейковая. Для простых граждан, имеющих денежные накопления и карты, ничего не изменится.
    Источник: http://i-gazeta.com/
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