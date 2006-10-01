В Башкирии во время выборов депутатов Госсобрания вновь будет действовать система «Мобильный избиратель»

Об этом в эфире программы «Вести. Интервью» на телеканале «Россия-24. Башкортостан» заявил председатель Центральной избирательной комиссии Хайдар Валеев. Нововведение позволило заменить открепительные удостоверения и, по словам руководителя ЦИКа, полностью себя оправдало.
Источник: https://gtrk.tv/
Напомним, услуга позволяет жителям голосовать по месту нахождения. Для этого достаточно подать соответствующее заявление в любую участковую избирательную комиссию или воспользоваться порталом госуслуг. Весь процесс занимает не более 5 минут.
Источник: https://gtrk.tv/
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