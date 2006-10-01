В Башкирии во время выборов депутатов Госсобрания вновь будет действовать система «Мобильный избиратель»

Об этом в эфире программы «Вести. Интервью» на телеканале «Россия-24. Башкортостан» заявил председатель Центральной избирательной комиссии Хайдар Валеев. Нововведение позволило заменить открепительные удостоверения и, по словам руководителя ЦИКа, полностью себя оправдало.

Напомним, услуга позволяет жителям голосовать по месту нахождения. Для этого достаточно подать соответствующее заявление в любую участковую избирательную комиссию или воспользоваться порталом госуслуг. Весь процесс занимает не более 5 минут.