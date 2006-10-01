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    В Янаульском районе ураган оставил без света 23 населённых пункта – идут восстановительные работы

    slavin Сегодня, 12:16142
    В Янаульском районе ураган оставил без света 23 населённых пункта – идут восстановительные работы
    Накануне на Янаульский район обрушилась  стихия – ливень, гроза, шквалистый ветер, скорость которого, по информации местной метеостанции, достигала 30 м/с. Об этом сообщает местное издание «Янаульские зори». 


    Cерьезных последствий удалось избежать, сообщает источник со ссылкой на сектор по делам ГОЧС и мобилизационной подготовке. Ветер валил деревья, происходили порывы ЛЭП. «Досталось» и крышам.


    В целом по району оказались обесточенными 23 населенных пункта. Аварийные бригады Янаульского РЭС и Янаульских электрических сетей приступили к восстановлению электроснабжения с вечера, работа продолжается и сегодня.


    Источник: https://gtrk.tv/
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