В Янаульском районе ураган оставил без света 23 населённых пункта – идут восстановительные работы

Накануне на Янаульский район обрушилась стихия – ливень, гроза, шквалистый ветер, скорость которого, по информации местной метеостанции, достигала 30 м/с. Об этом сообщает местное издание «Янаульские зори».

Cерьезных последствий удалось избежать, сообщает источник со ссылкой на сектор по делам ГОЧС и мобилизационной подготовке. Ветер валил деревья, происходили порывы ЛЭП. «Досталось» и крышам.

В целом по району оказались обесточенными 23 населенных пункта. Аварийные бригады Янаульского РЭС и Янаульских электрических сетей приступили к восстановлению электроснабжения с вечера, работа продолжается и сегодня.