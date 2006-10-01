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    В Башкирии утвердили правила лицензирования народных целителей

    slavin Сегодня, 14:1867
    В Башкирии утвердили правила лицензирования народных целителей

    В Башкирии утвердили порядок выдачи лицензий для народных целителей. Документ подписал Глава РБ Рустэм Хамитов.

    Напомним, регистрировать лекарей, занимающихся нетрадиционной медициной, Минздрав предложил в марте прошлого года. Спустя год проект утвердили.

    Чтобы получить лицензию, целители должны оформить пакет документов и соответствовать ряду требований. Например, им разрешено работать только под контролем медиков на основе договоров с клиниками и принимать клиентов в помещениях, соответствующих правилам безопасности.


    Источник: http://ufatime.ru/
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