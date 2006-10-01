В Башкирии 22 июня ожидаются грозы и порывистый ветер

Синоптики Башкортостана озвучили прогноз погоды на пятницу, 22 июня. По данным республиканского Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, на территории региона ожидается облачная погода с прояснениями. Местами по республике пройдут небольшие дожди, по северу до умеренных, днем с грозами. Температура воздуха ночью составит от +7 до +12 градусов по Цельсию. Днем столбик термометра покажет от +19 до +24 градусов. Ветер — западный, северо-западный умеренный, порывы до сильного.
В последующие дни температура воздуха будет повышаться.
Источник: http://i-gazeta.com/
В последующие дни температура воздуха будет повышаться.
Источник: http://i-gazeta.com/
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