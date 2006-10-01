Авторизация


    • Забыли пароль?

    В Башкирии 22 июня ожидаются грозы и порывистый ветер

    slavin Сегодня, 14:1986
    В Башкирии 22 июня ожидаются грозы и порывистый ветер
    Синоптики Башкортостана озвучили прогноз погоды на пятницу, 22 июня. По данным республиканского Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, на территории региона ожидается облачная погода с прояснениями. Местами по республике пройдут небольшие дожди, по северу до умеренных, днем с грозами. Температура воздуха ночью составит от +7 до +12 градусов по Цельсию. Днем столбик термометра покажет от +19 до +24 градусов. Ветер — западный, северо-западный умеренный, порывы до сильного.
    В последующие дни температура воздуха будет повышаться.
    Источник: http://i-gazeta.com/
    Нашли ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам о ней.


    • Распечатать

    Ссылки на материал


    html-cсылка:

    BB-cсылка:

    Прямая ссылка:
    Ссылки по теме:
    Коментарии к новости:
    -->
    Система Orphus