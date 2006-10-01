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    Депутат Госдумы назвал сельское население Башкирии безграмотным

    slavin Сегодня, 14:47112
    Депутат Госдумы назвал сельское население Башкирии безграмотным

    Депутат Госдумы Рифат Шайхутдинов назвал сельское население Башкирии безграмотным. Об этом чиновник заявил в прямом эфире радио «Эхо Москвы» 20 июня.

    Он рассказал, что когда вёл приём граждан в деревнях и сёлах республики, то 70% населения делились проблемами на татарских или башкирских языках, в том числе и молодёжь.

    Правозащитная организация «Гражданский патруль» не оставила это заявление без внимания: сотрудники отправили жалобу Министерству образования и науки РФ.


    Источник: http://ufacitynews.ru/
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