Депутат Госдумы назвал сельское население Башкирии безграмотным

Депутат Госдумы Рифат Шайхутдинов назвал сельское население Башкирии безграмотным. Об этом чиновник заявил в прямом эфире радио «Эхо Москвы» 20 июня.

Он рассказал, что когда вёл приём граждан в деревнях и сёлах республики, то 70% населения делились проблемами на татарских или башкирских языках, в том числе и молодёжь.

Правозащитная организация «Гражданский патруль» не оставила это заявление без внимания: сотрудники отправили жалобу Министерству образования и науки РФ.