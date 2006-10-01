На территории Башкирии может находиться педофил

Правоохранительные силы челябинской области разыскивают 34-летнего мужчину, изнасиловавшего 10-летнюю девочку.



По версии следствия, 20 июня в городе Миассе мерзавец силой затащил малышку в подвал и надругался над беззащитным ребенком.



Подозреваемого разыскивают по следующим приметам: мужчина славянской внешности, на вид примерно 30–40 лет, рост средний — 175–180 см. Волосы темно-русые, короткие, на левой щеке шрам 2–3 сантиметра.



Преступник был одет в черную куртку, синюю футболку с надписью Adidas, черные брюки и черные классические туфли.

