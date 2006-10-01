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    На территории Башкирии может находиться педофил

    slavin Сегодня, 15:23119
    На территории Башкирии может находиться педофил

    Правоохранительные силы челябинской области разыскивают 34-летнего мужчину, изнасиловавшего 10-летнюю девочку.

    По версии следствия, 20 июня в городе Миассе мерзавец силой затащил малышку в подвал и надругался над беззащитным ребенком.

    Подозреваемого разыскивают по следующим приметам: мужчина славянской внешности, на вид примерно 30–40 лет, рост средний — 175–180 см. Волосы темно-русые, короткие, на левой щеке шрам 2–3 сантиметра.

    Преступник был одет в черную куртку, синюю футболку с надписью Adidas, черные брюки и черные классические туфли.


    Источник: https://ufa1.ru/
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