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    В Уфе пройдет фестиваль для будущих мам

    slavin Сегодня, 16:25105
    В Уфе пройдет фестиваль для будущих мам
    24 июня в Демском районе Уфы впервые пройдет фестиваль беременных "Я - мама". Организаторами мероприятия выступает администрация парка культуры и отдыха "Демский".

    Гостей праздника ждет насыщенная программа, розыгрыш призов, боди-арт, профессиональная фото- и видеосъёмка, много полезной и важной информации, развлечения для детей и обширная шоу-программа.

    Организаторы приглашают всех желающих стать частью самого нежного и красивого события этого лета. Начало в 14.00 часов.
    Источник: https://sterlegrad.ru/
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    Метки: Уфа

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