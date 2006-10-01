В Уфе пройдет фестиваль для будущих мам

24 июня в Демском районе Уфы впервые пройдет фестиваль беременных "Я - мама". Организаторами мероприятия выступает администрация парка культуры и отдыха "Демский".
Гостей праздника ждет насыщенная программа, розыгрыш призов, боди-арт, профессиональная фото- и видеосъёмка, много полезной и важной информации, развлечения для детей и обширная шоу-программа.
Организаторы приглашают всех желающих стать частью самого нежного и красивого события этого лета. Начало в 14.00 часов.
Источник: https://sterlegrad.ru/
Гостей праздника ждет насыщенная программа, розыгрыш призов, боди-арт, профессиональная фото- и видеосъёмка, много полезной и важной информации, развлечения для детей и обширная шоу-программа.
Организаторы приглашают всех желающих стать частью самого нежного и красивого события этого лета. Начало в 14.00 часов.
Источник: https://sterlegrad.ru/
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Метки: Уфа