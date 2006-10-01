В деревню, где снимался «Вечный зов», наконец проведено электричество

Как сообщила управделами Нурского сельсовета Валентина Штырляева, сейчас в Отнурке постоянно проживает 20 человек. Кроме того, в деревне множество дачных участков, которые также смогут присоединиться к электролиниям. Из-за отсутствия энергоснабжения здесь не было магазина, а местная молочная ферма не могла хранить продукцию и работать на полную мощность.
Отнурок нельзя назвать «медвежьим углом» — деревня располагается всего в 11 километрах от Белорецка в живописнейших местах. Рядом с Отнурком расположена популярная турбаза «Малиновка». Неподалеку находится уникальный природный объект «Каменная река». В 70-х годах в этих местах снимались эпизоды знаменитого советского сериала «Вечный зов» и фильм «Пропавшая экспедиция», в котором играл Вахтанг Кикабидзе.
Как жила и работала деревня, в которой никогда не было электричества, рассказывала РБК-Уфа.
Источник: http://www.bashinform.ru/
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