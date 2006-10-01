В деревню, где снимался «Вечный зов», наконец проведено электричество

В деревню Отнурок Белорецкого района 30 мая пришло электричество, сообщили в Нурском сельсовете. Напомним, шестикилометровая линия была проведена только в этом году после вмешательства главы республики Рустэма Хамитова. Староста деревни Виктор Пелисов после долгих переговоров с районной администрацией обратился в администрацию руководителя региона. Его вместе с главой местного КФХ Ритой Миняевой в ноябре 2016-го пригласили на личный прием, в ходе которого Рустэм Хамитов поручил правительству и району решить вопрос с финансированием электрификации.

Как сообщила управделами Нурского сельсовета Валентина Штырляева, сейчас в Отнурке постоянно проживает 20 человек. Кроме того, в деревне множество дачных участков, которые также смогут присоединиться к электролиниям. Из-за отсутствия энергоснабжения здесь не было магазина, а местная молочная ферма не могла хранить продукцию и работать на полную мощность.

Отнурок нельзя назвать «медвежьим углом» — деревня располагается всего в 11 километрах от Белорецка в живописнейших местах. Рядом с Отнурком расположена популярная турбаза «Малиновка». Неподалеку находится уникальный природный объект «Каменная река». В 70-х годах в этих местах снимались эпизоды знаменитого советского сериала «Вечный зов» и фильм «Пропавшая экспедиция», в котором играл Вахтанг Кикабидзе.

Как жила и работала деревня, в которой никогда не было электричества, рассказывала РБК-Уфа.