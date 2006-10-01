Рустэм Хамитов: Внедрение аутсорсинга в социальной сфере было вызвано благими намерениями, но благими намерениями вымощена дорога в ад

Глава Башкирии Рустэм Хамитов прокомментировал вопрос внедрения аутсорсинга в госучреждениях (школах, детсадах, социальных заведениях), отметив, что в этой сфере сейчас далеко не все в порядке – зачастую он получает жалобы на качество услуг.

«Конечно, внедрение аутсорсинга в социальной сфере было вызвано благими намерениями. Но, как зачастую говорят, благими намерениями вымощена дорога в ад. К сожалению, так бывает», - посетовал Хамитов. При этом он отметил, что изначальной целью было освобождение учреждений от несвойственных им функций. Предполагалось, что если дать им возможность сосредоточить усилия на основной деятельности, а вопросы питания, уборки и охраны передать профессиональным организациям, будет лучше всем.

Например, школы могли бы сосредоточиться лишь на образовательном и воспитательном процессе. «У директора школы или завуча не должна болеть голова, где взять картошку, швабры, где найти химикаты для того, чтобы мыть полы», - объяснил Хамитов.