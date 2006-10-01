В Уфе появятся новые комфортные остановки

В Уфе появятся новые остановки, которые будут намного комфортнее, чем старые. Так, на остановке «Нур» по улице 50 лет СССР уже начался ремонт.
Напомним, что в прошлом году на этой улице в рамках проекта «Безопасные качественные дороги» положили новый асфальт.
В этом году работы по благоустройству квартала продолжаются – реконструируют здания магазинов и остановки на чётной и нечётной стороне. В скором времени здесь появятся павильоны, выполненные из фактурных алюминиевых панелей под дерево и дымовского гранита.
Источник: http://ufacitynews.ru/
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