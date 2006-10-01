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    В Уфе строят новый ТЦ с кинотеатром и фитнес-центром

    slavin Сегодня, 12:4477
    В Уфе строят новый ТЦ с кинотеатром и фитнес-центром

    В Уфе строительство нового торгового центра перешло в активную фазу. ТЦ «Акварель» возводят в Инорсе в квартале улиц Лесунова, Бронтовых бригад, Ферина и Летчика Кобелева.

    Строители уже залили фундамент, забили сваи и установили колонны на двух этажах. За ходом строительство следит районная администрация, уделяя особое внимание пожарной безопасности.

    Торговый центр будет трёхэтажным. Ранее представители застройщика ПСК-6 рассказали изданию UfaTime.ru, что на первом этаже будет располагаться гипермаркет, возможно, «Лента». На втором хотят оборудовать бутики, фитнес-центр и фуд-корт, на третьем – кинотеатр на 4 или 5 залов.


    Источник: http://ufatime.ru/
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    Метки: Уфа

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