На трассе в Салавате погиб водитель такси

Крупное ДТП произошло 21 июня на трассе в Салавате. В результате аварии погиб водитель такси.
Источник: https://gtrk.tv/
Как сообщают очевидцы трагедии, водитель «Газели» на полном ходу врезался в «Рено Логан». Весь удар пришелся на сторону водителя. По информации пользователей соцсетей, в ДТП также пострадала пассажирка легковушки.
Причины и обстоятельства аварии выясняются.
Источник: https://gtrk.tv/
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Метки: Салават