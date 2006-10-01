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    На трассе в Салавате погиб водитель такси

    slavin Сегодня, 12:45153
    На трассе в Салавате погиб водитель такси
    Крупное ДТП произошло 21 июня на трассе в Салавате. В результате аварии погиб водитель такси.


    Как сообщают очевидцы трагедии, водитель «Газели» на полном ходу врезался в «Рено Логан». Весь удар пришелся на сторону водителя. По информации пользователей соцсетей, в ДТП также пострадала пассажирка легковушки.


    Причины и обстоятельства аварии выясняются.


    Источник: https://gtrk.tv/
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    Метки: Салават

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