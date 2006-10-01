В Башкирии школы обяжут постоянно вывешивать флаг республики и исполнять гимн в начале и конце учебного года

Сегодня на 54-м заседании Государственного собрания — Курултая Республики Башкортостан депутаты проголосовали за принятие проекта закона «О внесении изменений в Закон РБ «О государственной символике РБ».

Проект предполагает, что Государственный флаг Башкортостана теперь будет вывешиваться постоянно на зданиях общеобразовательных организаций так же, как и Государственный флаг России. Кроме того, предлагаются иные случаи поднятия или установления Государственного флага республики, в том числе во время массовых мероприятий, проводимых общеобразовательными организациями, независимо от формы собственности.

Согласно законопроекту, исполнять Государственный гимн Башкортостана теперь следует во время торжественных собраний, посвященных началу и завершению учебного года в образовательных организациях, в день начала нового учебного года и во время проведения образовательными организациями государственных и муниципальных праздников. Законопроект обязывает исполнять Государственный гимн РБ при открытии памятников и памятных знаков, а также при открытии и закрытии торжественных собраний, посвященных государственным праздникам.