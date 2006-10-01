Главным редактором газеты «Республика Башкортостан» стала Гюзель Набиева. Сегодня ее кандидатуру депутаты Госсобрания — Курултая РБ утвердили на заседании республиканского парламента.

Набиева Гюзель Раифовна возглавляла отдел политики газеты «Республика Башкортостан».

Окончила факультет башкирской филологии и журналистики Башкирского государственного университета в 1993 году.

В сфере печатных средств массовой информации с 1993 года. Вся трудовая деятельность связана с газетой «Республика Башкортостан», занимается вопросами освещения международной и внутренней политики, экономики, культуры.

Отец – известный фотокорреспондент, заслуженный работник культуры РФ и РБ Раиф Бадыков.

Ранее главным редактором общественно-политической газеты «Республика Башкортостан» была журналист Эльза Хорева.