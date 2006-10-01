На должность главного редактора газеты «Башкортостан» утвержден Вадут Исхаков

Главным редактором газеты «Башкортостан» стал Вадут Исхаков. Сегодня его кандидатуру утвердили на заседании Госсобрания — Курултая РБ.

Исхаков Вадут Гайфуллович родился в 1971 году. Окончил филологический факультет Башкирского государственного университета в 1993 году, БАГСУ в 2005 году.

В журналистике с 2000 года. Работал собственным корреспондентом газеты «Башкортостан». Депутат Совета муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан. С 2006 года руководил редакцией газеты «Торатау» (г. Ишимбай).

Ранее газету «Башкортостан» возглавлял писатель и журналист Азамат Юлдашбаев, который покинул свой пост в апреле 2018 года.