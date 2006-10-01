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    В Башкирии за лесами следит авиапатруль

    slavin Сегодня, 15:2854
    В Башкирии за лесами следит авиапатруль

    В Башкирии ведется авиапатрулирование лесов. Сотрудники Центра предупреждения и тушения лесных пожаров РБ обследуют территории и следят за возникающими лесными пожарами.

    С начала пожароопасного периода было совершено 8 полетов, выявлено 6 лесных пожаров. Все они потушены.

    Вчера авиапатруль обследовал территорию по маршруту Уфа – Тукан – Старосубхангулово –Кананикольск – Зилаир – Баймак – Акьяр – Исянгулово – Кулгунино – Красноусольск – Уфа, к счастью, возгораний не обнаружено.


    Источник: http://ufatime.ru/
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