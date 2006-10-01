Узнайте насколько выросла зарплата жителей Башкирии по мнению Главы республики

Глава Башкирии Рустэм Хамитов считает одним из главных достижений минувших 5 лет поступательной рост зарплат в республике. Об этом он заявил сегодня во время выступления на итоговом заседании Курултая РБ пятого созыва.

Глава республики отметил, что средняя зарплата населения Башкирии выросла с 2013 года более чем на треть – с 22 000 рублей она увеличилась до 30 150 рублей. А с 1 мая МРОТ приравняли к прожиточному минимуму.

«В этом году выполнены все целевые показатели роста заработных плат работников бюджетной сферы», - подчеркнул Рустэм Хамитов.