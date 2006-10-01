В Шаранском районе открылся новый ФАП

ФАП оснащён всем необходимым — есть место для приема пациентов, процедурный кабинет, раздевалка, санузел, подключено электричество, имеется вода, пандус.
«Это первый модульный ФАП на территории Шаранского района. Здесь хорошие условия обслуживания населения. Теперь жители Зириклинского сельского поселения, надеюсь, будут чаще бывать на медицинском осмотре. Желаю всему населению района здоровья и благополучия», — отметил Ильгиз Самигуллин. Он выразил благодарность Главе республики Рустэму Хамитову, Правительству, Министерству здравоохранения за реализацию данного проекта и организациям, учреждениям, сельскому поселению за помощь в установке ФАПа, сообщили в администрации муниципалитета.
Источник: http://www.bashinform.ru/
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