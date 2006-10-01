На пенсию в России будут выходить позже, но сама пенсия увеличится, а некоторых изменения и вовсе не коснутся

На пенсию будут выходить позже, но средний размер пенсии увеличится. Об этом министр труда и социальной защиты населения России Максим Топилин рассказал в интервью «Известиям».

По его словам, в 2019 году прибавка к пенсии неработающего пенсионера составит в среднем 1 тысячу рублей в среднегодовом выражении, с учетом индексаций в феврале и апреле. В итоге за год пенсионеры получат примерно на 12 тысяч рублей больше. По расчетам властей, к концу текущего года ежемесячная средняя пенсия составит 14 414 рублей, а к концу 2019 года – 15 400 рублей.

При этом он подчеркнул, что правила в отношении работающих пенисонеров и после повышения пенсионного возраста остаются прежними: пенсии индексируются только неработающим. Пока пенсионеры работают, на прибавку к пенсии могут не рассчитывать. Потом, после выхода на пенсию, им ее увеличат с учетом всех прошедших индексаций.