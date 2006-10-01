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    На пенсию в России будут выходить позже, но сама пенсия увеличится, а некоторых изменения и вовсе не коснутся

    slavin Вчера, 09:01162
    На пенсию в России будут выходить позже, но сама пенсия увеличится, а некоторых изменения и вовсе не коснутся

    На пенсию будут выходить позже, но средний размер пенсии увеличится. Об этом министр труда и социальной защиты населения России Максим Топилин рассказал в интервью «Известиям».

    По его словам, в 2019 году прибавка к пенсии неработающего пенсионера составит в среднем 1 тысячу рублей в среднегодовом выражении, с учетом индексаций в феврале и апреле. В итоге за год пенсионеры получат примерно на 12 тысяч рублей больше. По расчетам властей, к концу текущего года ежемесячная средняя пенсия составит 14 414 рублей, а к концу 2019 года – 15 400 рублей.

    При этом он подчеркнул, что правила в отношении работающих пенисонеров и после повышения пенсионного возраста остаются прежними: пенсии индексируются только неработающим. Пока пенсионеры работают, на прибавку к пенсии могут не рассчитывать. Потом, после выхода на пенсию, им ее увеличат с учетом всех прошедших индексаций.


    Источник: http://ufatime.ru/
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