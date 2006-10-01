«Хватит издеваться над народом»: Башкирия против повышения пенсионного возраста

22 июня сразу на двух площадках города прошли митинги, посвященные Дню памяти и скорби, а также против повышения пенсионного возраста, цен на ЖКХ и НДС. Десятки уфимцев собрались на площади перед Дворцом спорта во главе с партией КПРФ, чтобы обсудить программу «Дети войны» и высказать свое недовольство нововведениями.
Отделение КПРФ РБ в лице активиста Альберта Рахматуллина потребовало провести референдум по вопросу повышения пенсионного возраста.
— Я прошу включить в резолюцию митинга требование участников не принимать закон о повышении пенсионного возраста и по данному вопросу провести всероссийский референдум, — высказался активист.
Еще одной главной темой митинга стала программа «Дети войны», этот проект обязан поддерживать пенсионеров, которые были детьми во время Великой Отечественной Войны.
— Пять раз не принимали этот закон. Даже Германия, которая была побеждена, выплачивает своим «детям войны» какие-то льготы, пособия. Даже Украина приняла такой закон. А у нас в стране, победившей фашизм, не находят возможности, — заявил первый секретарь рескома КПРФ Юнир Кутлугужин.
В это же время в парке Победы собрались уфимцы на пикет, которого не было.
— Что будет с нашими детьми? Казнакрадов к стенке и референдум! Дайте нам пожить! Душат со всех сторон. Не нужен нам этот футбол, — требовали митингующие. Недовольны они не только повышением пенсионного возраста, но и отсутствием необходимых льгот и беспределом чиновников.
На митинге не оказалось ответственного лица. По распространившейся информации должен был пройти пикет партии «Коммунисты России», но, как стало известно позднее, этот протест проходил в Набережных Челнах. В Уфе же мероприятие могло оказаться несанкционированным, о чем сообщили сотрудники полиции.
— Я вас прошу не использовать какие-либо наглядные агитации, плакаты, транспаранты. За это можно получить штраф от 10 тысяч рублей. Мероприятие, о котором Вы говорите, проходит в другом городе, — сказал сотрудник полиции митингующим.
Мероприятие завершилось сбором подписей противников повышения пенсионного возраста, на чем несостоявшийся пикет был закончен. Почтили память жертв войны митингующие прочтением стихотворения Мусы Джалиля «Варварство».
Источник: https://proural.info/
Отделение КПРФ РБ в лице активиста Альберта Рахматуллина потребовало провести референдум по вопросу повышения пенсионного возраста.
— Я прошу включить в резолюцию митинга требование участников не принимать закон о повышении пенсионного возраста и по данному вопросу провести всероссийский референдум, — высказался активист.
Еще одной главной темой митинга стала программа «Дети войны», этот проект обязан поддерживать пенсионеров, которые были детьми во время Великой Отечественной Войны.
— Пять раз не принимали этот закон. Даже Германия, которая была побеждена, выплачивает своим «детям войны» какие-то льготы, пособия. Даже Украина приняла такой закон. А у нас в стране, победившей фашизм, не находят возможности, — заявил первый секретарь рескома КПРФ Юнир Кутлугужин.
В это же время в парке Победы собрались уфимцы на пикет, которого не было.
— Что будет с нашими детьми? Казнакрадов к стенке и референдум! Дайте нам пожить! Душат со всех сторон. Не нужен нам этот футбол, — требовали митингующие. Недовольны они не только повышением пенсионного возраста, но и отсутствием необходимых льгот и беспределом чиновников.
На митинге не оказалось ответственного лица. По распространившейся информации должен был пройти пикет партии «Коммунисты России», но, как стало известно позднее, этот протест проходил в Набережных Челнах. В Уфе же мероприятие могло оказаться несанкционированным, о чем сообщили сотрудники полиции.
— Я вас прошу не использовать какие-либо наглядные агитации, плакаты, транспаранты. За это можно получить штраф от 10 тысяч рублей. Мероприятие, о котором Вы говорите, проходит в другом городе, — сказал сотрудник полиции митингующим.
Мероприятие завершилось сбором подписей противников повышения пенсионного возраста, на чем несостоявшийся пикет был закончен. Почтили память жертв войны митингующие прочтением стихотворения Мусы Джалиля «Варварство».
Источник: https://proural.info/
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