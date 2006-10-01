Будет жарко, погода в Башкирии на начало недели



В понедельник, 25 июня, ожидается ясная и солнечная погода, днем по республике до +30 градусов. Ветер ночью южный слабый 1-3 мс.



Во вторник, 265 июня, солнечная и ясная погода, по северо-западу республики облачно, днем по юго-востоку без осадков. Ветер юго-западный, южный умеренный. Температура воздуха ночью +18,+20°С, днем воздух прогреется до +31-32°С.



В среду, 26 июня, местами ожидаются небольшие кратковременные дожди. Ветер южный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +18,+20°С, днем 28-30°С, по северо-западу до 32°С.



25 июня в народном календаре изобилует приметами:

Если выпадала роса с утра - считалось, что это сулит хороший урожай. Коли в Петров день красное лето - зеленый покос, а коли дождь - покос мокрый. К ночи появляются обильные роса и туман - к устойчивой хорошей погоде.

В международном календаре 25 июня - это день мореплавателя. В Мозамбике отмечают День независимости, а в Словении - День государственности.

Именины 25 июня у Анны, Арсения, Ивана, Онуфрия, Петра, Степана, Тимофея.

Источник: Похоже лето наконец-то наступило. Самое время отправиться после работы на пляж.В понедельник, 25 июня, ожидается ясная и солнечная погода, днем по республике до +30 градусов. Ветер ночью южный слабый 1-3 мс.Во вторник, 265 июня, солнечная и ясная погода, по северо-западу республики облачно, днем по юго-востоку без осадков. Ветер юго-западный, южный умеренный. Температура воздуха ночью +18,+20°С, днем воздух прогреется до +31-32°С.В среду, 26 июня, местами ожидаются небольшие кратковременные дожди. Ветер южный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +18,+20°С, днем 28-30°С, по северо-западу до 32°С.Если выпадала роса с утра - считалось, что это сулит хороший урожай. Коли в Петров день красное лето - зеленый покос, а коли дождь - покос мокрый. К ночи появляются обильные роса и туман - к устойчивой хорошей погоде.В международном календаре 25 июня - это день мореплавателя. В Мозамбике отмечают День независимости, а в Словении - День государственности.Именины 25 июня у Анны, Арсения, Ивана, Онуфрия, Петра, Степана, Тимофея.Источник: https://proural.info/

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