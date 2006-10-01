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    Кумертау стал лучшим моногородом в России

    slavin Вчера, 09:06178
    Кумертау стал лучшим моногородом в России
    Фонд развития моногородов подвел итоги рейтинга среди всех российских моногородов, лучшим из которым признан башкирский Кумертау.
    Эксперты проанализировали активность и эффективность работы власти «на местах» при реализации задач программы «Комплексное развитие моногородов». Важно отметить, что Кумертау и в 2017 году возглавил десятку лучших территорий опережающего социально-экономического развития, подтвердив свой статус и на этот раз. За полтора года в городе создано 1300 новых рабочих мест, обеспеченные работой девяти предприятий-резидентов ТОСЭР. Источник: http://www.sobkor02.ru/
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    Метки: Кумертау

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