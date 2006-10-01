Кумертау стал лучшим моногородом в России

Новый банк развития стран БРИКС: задачи и перспективы

Объединение развивающихся экономик - заметный тренд начала 21 века. За синергией на государственном уровне идет и межбанковское сотрудничество. В последние 15 лет было создано несколько транснациональных финансовых институтов развития с участием России. К их числу, безусловно, можно отнести Новый банк развития стран БРИКС старт работы которого был дан во время саммитов БРИКС и ШОС в Уфе.