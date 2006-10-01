Кумертау стал лучшим моногородом в России

Фонд развития моногородов подвел итоги рейтинга среди всех российских моногородов, лучшим из которым признан башкирский Кумертау.
Эксперты проанализировали активность и эффективность работы власти «на местах» при реализации задач программы «Комплексное развитие моногородов». Важно отметить, что Кумертау и в 2017 году возглавил десятку лучших территорий опережающего социально-экономического развития, подтвердив свой статус и на этот раз. За полтора года в городе создано 1300 новых рабочих мест, обеспеченные работой девяти предприятий-резидентов ТОСЭР. Источник: http://www.sobkor02.ru/
Эксперты проанализировали активность и эффективность работы власти «на местах» при реализации задач программы «Комплексное развитие моногородов». Важно отметить, что Кумертау и в 2017 году возглавил десятку лучших территорий опережающего социально-экономического развития, подтвердив свой статус и на этот раз. За полтора года в городе создано 1300 новых рабочих мест, обеспеченные работой девяти предприятий-резидентов ТОСЭР. Источник: http://www.sobkor02.ru/
Нашли ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам о ней.
Метки: Кумертау