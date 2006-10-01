В Уфе судья перед заседанием посыпала солью зал

Днем 25 июня участники одного из слушаний в Ленинском суде башкирской столицы стали свидетелями необычного ритуала. Когда участники процесса вошли в зал заседаний, то заметили на полу полосу из соли в палец толщиной.



- Судья разделила кабинет на две части. Посыпала солью вдоль порога. Причем изрядным количеством. Не заметить ее было не возможно, - рассказывает правозащитница Альмира Жукова, ставшая свидетельницей необычного ритуала.



Женщина попыталась выяснить у служительницы Фемиды, для чего та проводит обряд в не свойственном для этого месте. Но получить ответа от судьи так и не смогла. А когда правозащитница собралась запечатлеть на камеру соляные россыпи, путь ей преградил судебный пристав.



В самом суде ситуацию пока никак не прокомментировали. Его представители пообещали разобраться, что именно случилось на заседании.



С древних времен солью принято посыпать пол, чтобы оградить жилище от злых духов. Кроме того, соль считается лучшей защитой от нечистой силы. Даже на шабаше ведьмы не едят ничего соленого, потому что боятся ее. К тому же белые кристаллы принято использовать как оберег. По преданиям, если носить соль с собой соль, можно защитить себя от сглаза, порчи и колдовства.

