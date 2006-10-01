В июле в Башкирии пройдет фестиваль по спортивному туризму среди инвалидов

С 4 по 9 июля 2018 года в Салаватском районе Республики Башкортостан, в районе поселка Новые Каратавлы, пройдет VII Всероссийский фестиваль по спортивному туризму среди инвалидов c поражением опорно-двигательного аппарата «Юрюзань-2018». Об этом сообщает Всероссийское общество инвалидов.

Ставший уже традиционным фестиваль в Башкирии проводится с целью привлечения людей с инвалидностью к спортивному туризму как активной форме оздоровления и социальной реабилитации, популяризации и дальнейшего развития в России активных видов спорта для инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата, повышения уровня спортивной подготовки участников.

Организаторами фестиваля «Юрюзань-2018» являются Всероссийское общество инвалидов (ВОИ) и Российский спортивный союз инвалидов (РССИ) при содействии Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, Федерации спортивного туризма России и Министерства молодежной политики и спорта Республики Башкортастан. Фестиваль проводится в соответствии с Всероссийским сводным календарным планом физкультурных и спортивных мероприятий среди инвалидов на 2018 год.

В фестивале примут участие 11 команд, состоящих из спортсменов-инвалидов в возрасте от 18 до 60 лет из Кировской, Оренбургской, Тюменской, Челябинской областей, Республик Башкортастан, Татарстан, а также Пермского края. Общее количество спортсменов в этом году составит свыше 120 человек. В рамках фестиваля проводятся соревнования по спортивному туризму на дистанциях: водная, горная, пешеходная и на средствах передвижения.



«Место проведения фестиваля «Юрюзань», где расположены красивейшие горы и курорт «Янган-Тау», протекают река Юрюзань и минеральный источник Кургазак, уже само по себе несет мощный заряд энергии, благотворно влияющий на любого человека. Основная цель нашего фестиваля – привлечь людей с инвалидностью к занятиям спортом, физической активности. Во время соревнований происходит выработка психологической и физической выносливости, укрепляется воля и уверенность в себе. Туризм для людей с инвалидностью – это мощная реабилитация, возможность общения и получения незабываемых эмоций и впечатлений», - отметил первый заместитель председателя ВОИ, президент РССИ Флюр Нурлыгаянов.



Участники туриады на все время проведения мероприятия разобьют палаточный лагерь, где будут готовить пищу своими силами на костре. Кроме соревновательной части программа фестиваля включает в себя проведение «мастер-классов», круглых столов, семинаров: круглый стол по адаптации спортивной экипировки для туризма и семинар по подготовке судей по спортивному туризму.

В церемонии открытия фестиваля, которая состоится 6 июля в 13:00, примут участие: первый заместитель председателя Всероссийского общества инвалидов, президент Российского спортивного союза инвалидов Флюр Нурлыгаянов; президент Международной федерации спортивного туризма Алексей Ярошевский; а также представители органов власти Республики Башкортостан.