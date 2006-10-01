В Уфе у экс-борца с коррупцией изъяли многомиллионное имущество

В Уфе бывшего борца с коррупцией изъяли имущество. Суд арестовал дома, земли и офисы экс-начальника отдела регионального антикоррупционного управления МВД России.

Прокуратура заинтересовалась полицейским после видео, попавшего в сеть. На нем начальник управления дарит своей жене Mercedes-Benz. После проверки выяснилось, что официальные доходы семьи не соответствуют расходам.

С 2013 года сотрудник МВД купил коттедж с бассейном и СПА-комплексом площадью 336 квадратных метра, земельный участок, апартаменты, офис и люксовые автомобили. Некоторое имущество было оформлено на родственников или третьих лиц.