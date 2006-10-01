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    В Уфе у экс-борца с коррупцией изъяли многомиллионное имущество

    slavin Вчера, 10:11235
    В Уфе у экс-борца с коррупцией изъяли многомиллионное имущество

    В Уфе бывшего борца с коррупцией изъяли имущество. Суд арестовал дома, земли и офисы экс-начальника отдела регионального антикоррупционного управления МВД России.

    Прокуратура заинтересовалась полицейским после видео, попавшего в сеть. На нем начальник управления дарит своей жене Mercedes-Benz. После проверки выяснилось, что официальные доходы семьи не соответствуют расходам.

    С 2013 года сотрудник МВД купил коттедж с бассейном и СПА-комплексом площадью 336 квадратных метра, земельный участок, апартаменты, офис и люксовые автомобили. Некоторое имущество было оформлено на родственников или третьих лиц.


    Источник: http://ufatime.ru/
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    Метки: Уфа

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