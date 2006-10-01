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    Уфимские дороги станут контролировать 21 новая камера

    slavin Вчера, 10:13199
    Уфимские дороги станут контролировать 21 новая камера
    В столице Башкирии начали устанавливать новые камеры фото и видеофиксации в рамках проведения приоритетного федерального проекта «Безопасные и качественные дороги».

    Первую из 21 камер установили на Нагаевском шоссе. Также устройства появятся на проспекте Октября, улицах Заки Валиди, Первомайской, Айской и Карла Маркса. Все данные с каждого «электронного глаза» будут поступать в центр автоматизированной фиксации административных правонарушений области дорожного движения.
    Источник: http://www.sobkor02.ru/
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    Метки: Уфа

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