Уфимские дороги станут контролировать 21 новая камера

В столице Башкирии начали устанавливать новые камеры фото и видеофиксации в рамках проведения приоритетного федерального проекта «Безопасные и качественные дороги».
Первую из 21 камер установили на Нагаевском шоссе. Также устройства появятся на проспекте Октября, улицах Заки Валиди, Первомайской, Айской и Карла Маркса. Все данные с каждого «электронного глаза» будут поступать в центр автоматизированной фиксации административных правонарушений области дорожного движения.
Источник: http://www.sobkor02.ru/
Первую из 21 камер установили на Нагаевском шоссе. Также устройства появятся на проспекте Октября, улицах Заки Валиди, Первомайской, Айской и Карла Маркса. Все данные с каждого «электронного глаза» будут поступать в центр автоматизированной фиксации административных правонарушений области дорожного движения.
Источник: http://www.sobkor02.ru/
Нашли ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам о ней.
Метки: Уфа