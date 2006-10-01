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    В Уфе новый причал принял первый пассажирский теплоход

    slavin Вчера, 10:12235
    В Уфе новый причал принял первый пассажирский теплоход
    В Уфе дебаркадер у центра «Юность» на реке Белой принял первый пассажирский теплоход — «Александр Свешников», прибывший по туристическому маршруту из Нижнего Новгорода. Всего в навигацию 2018 года Уфу планируют посетить 17 туристических теплоходов из различных регионов страны.

    Причал у Монумента Дружбы демонтировали в связи с реконструкцией набережной. Временная станция для речных судов будет работать два сезона, сообщили в Госкомтрансе РБ. Временный стационарный причал обеспечит теплоходы электроэнергией, сюда может подъехать автотранспорт.

    Несколько недель на реке под памятником Салавату Юлаеву работала дноуглубительная техника. Как пояснили в ведомстве, на участке от Уфы до деревни Груздевка Илишевского района необходимо поддерживать глубину 2 метра для прохождения круизных и грузовых судов.


    Источник: http://www.bashinform.ru/
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    Метки: Уфа

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