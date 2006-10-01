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    Под Уфой сгорел склад с зерном и соляркой

    slavin Вчера, 11:04194
    Под Уфой сгорел склад с зерном и соляркой

    В Башкирии сгорел склад. Пожар начался сегодня в 7:15 в деревне Красный Яр Уфимского района.

    Как сообщает пресс-служба МЧС, пожар начался на крыше склада, который принадлежит фермерскому хозяйству. Затем огонь перешел на внутренние помещения, где хранилось 2 тонны зерна, 2 тонны солярки и трактор «Беларусь».

    Площадь возгорания составила 70 квадратных метров. Через полчаса пожар удалось локализовать, в 8:08 – ликвидировать открытое горение.


    Источник: http://ufatime.ru/
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    Метки: Уфа

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