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    Инвалид-колясочник из Башкирии уже 10 лет вынужден ползать по подъезду

    slavin Вчера, 12:45279
    Инвалид-колясочник из Башкирии уже 10 лет вынужден ползать по подъезду
    Чтобы выйти из собственного дома, инвалид-колясочник из Бирского района вынужден ползать по лестнице. Мужчина с парализованными ногами вот уже 10 лет просит районную администрацию помочь установить в подъезде пандус. Чтобы услышать ответ, инвалид отправился к чиновникам.


    12 лед назад Александр Ермаков получил травму спины. Теперь занятия спортом для него жизненная необходимость. Физиотерапия помогла вернуть чувствительность рукам. Раньше Александр не мог даже сжать кулак. Однако его ноги остались парализованными. 


    Три раза в неделю Александр старается посещать спортзал. Но тренировка начинается уже на лестничной клетке. Подъезд не приспособлен для инвалида, поэтому спуск требует немалых усилий.


    Чтобы переоборудовать подъезд для маломобильных граждан, Александр 10 лет писал письма в администрацию Бирского района. Сегодня он решил съездить к адресату. Даже специально купил и переоборудовал под себя автомобиль.


    Однако ответ чиновников остался неизменным – дом слишком старый и вести там работы по перепланировке просто опасно. Но совсем без помощи Александра не оставили – помогли советом. Сказали, попытаться поменяться квартирами с соседями снизу. Другого выхода, по их словам, просто нет.


    С того момента когда в городе был установлен последний пандус прошло уже несколько месяцев. Сам пандус находится у входа в здание районной администрации. При этом представители администрации утверждают, что город приспособлен для маломобильных граждан на 65 процентов.


    Источник: https://gtrk.tv/
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