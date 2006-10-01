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    В Башкирии зарегистрировано шесть случаев заболевания корью

    slavin Вчера, 12:45357
    В Башкирии зарегистрировано шесть случаев заболевания корью

    В Башкирии с начала года шесть человек заболели корью. Случаи зарегистрированы в Уфе, Уфимском и Туймазинском районах. Об этом сообщает ИА «Башинформ» со ссылкой на замруководителя регионального Роспотребнадзора Галину Пермину.

    Так, в Уфе подтверждено три случая кори, в Уфимском районе – два, и один случай – в Туймазинском районе. Сейчас ведется внеплановая вакцинация, медики отслеживают все подозрения на инфекционное заболевание, сделан запрос на дополнительную закупку противокоревой вакцины. Ситуацию контролируют Минздрав и Роспотребнадзор.


    Последние два года на территории Башкирии было зарегистрировано по одному случаю заболевания. В Башкирии ситуация по кори оценивалась как благополучная.


    Фото: Интернет Источник: https://bash.news/

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