В Башкирии зарегистрировано шесть случаев заболевания корью

В Башкирии с начала года шесть человек заболели корью. Случаи зарегистрированы в Уфе, Уфимском и Туймазинском районах. Об этом сообщает ИА «Башинформ» со ссылкой на замруководителя регионального Роспотребнадзора Галину Пермину.

Так, в Уфе подтверждено три случая кори, в Уфимском районе – два, и один случай – в Туймазинском районе. Сейчас ведется внеплановая вакцинация, медики отслеживают все подозрения на инфекционное заболевание, сделан запрос на дополнительную закупку противокоревой вакцины. Ситуацию контролируют Минздрав и Роспотребнадзор.

Последние два года на территории Башкирии было зарегистрировано по одному случаю заболевания. В Башкирии ситуация по кори оценивалась как благополучная.