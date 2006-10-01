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    В Башкирии еще трое выпускников получили 100 баллов по ЕГЭ

    slavin Вчера, 12:06193
    В Башкирии еще трое выпускников получили 100 баллов по ЕГЭ

    В Министерстве образования подвели очередные итоги сдачи единых госэкзаменов. На этот раз черед был за тестами по обществознанию. В этой дисциплине отличились трое выпускников из республики.


    — Стобальниками стали ученик 159 школы из Уфы, школьник салаватской гимназии №1 и выпускник первой средней школы села Красноусольского Гафурийского района, - рассказали в пресс-службе минобра.

    Показатели заметно улучшились, по сравнению с прошлым годом. В 2017 году в Башкирии 100 баллов по обществознанию получил только один ученик.


    Источник: https://ufa1.ru/
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