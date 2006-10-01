В Башкирии еще трое выпускников получили 100 баллов по ЕГЭ

В Министерстве образования подвели очередные итоги сдачи единых госэкзаменов. На этот раз черед был за тестами по обществознанию. В этой дисциплине отличились трое выпускников из республики.

— Стобальниками стали ученик 159 школы из Уфы, школьник салаватской гимназии №1 и выпускник первой средней школы села Красноусольского Гафурийского района, - рассказали в пресс-службе минобра.



Показатели заметно улучшились, по сравнению с прошлым годом. В 2017 году в Башкирии 100 баллов по обществознанию получил только один ученик.