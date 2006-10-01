Авторизация


    • Забыли пароль?

    От памятника Салавату к набережной за минуту: в Уфе построят фуникулер

    slavin Вчера, 13:50191
    От памятника Салавату к набережной за минуту: в Уфе построят фуникулер

    В столице республике планируют установить рельсовый подъемник с отдельными кабинами. Появиться он должен в районе обновленной городской набережной и вести к памятнику Салавата Юлаева.

    - Из-за большого перепада высот, фуникулер здесь просто необходим. Он облегчит передвижение, особенно людям пожилого возраста, - рассказал Глава республики. - При чем рельсовая дорога гораздо безопаснее, чем канатная.


    Уже существует эскиз канатной дороги, которая свяжет набережную с площадкой в районе Телецентра или уфимской школой № 35.Проектировать рельсовую дорогу планируют уже в этом году.

    - Это будет новый вид транспорта для нашей республики. В Европе такие вагончики очень широко используются, в том числе на крутых склонах. Фуникулёр интереснее смотрится, у него большая загрузка и надежность повыше, потому что он не зависит от ветра, - добавил руководитель региона.

    Южный склон города, так называемый Архиерейской слободы, власти также хотят благоустроить. По словам Рустэма Хамитова, это "лицо" города.


    Источник: https://ufa1.ru/
    Нашли ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам о ней.


    Метки: Уфа

    • Распечатать

    Ссылки на материал


    html-cсылка:

    BB-cсылка:

    Прямая ссылка:
    Ссылки по теме:
    Коментарии к новости:
    -->
    Система Orphus