От памятника Салавату к набережной за минуту: в Уфе построят фуникулер

В столице республике планируют установить рельсовый подъемник с отдельными кабинами. Появиться он должен в районе обновленной городской набережной и вести к памятнику Салавата Юлаева.

- Из-за большого перепада высот, фуникулер здесь просто необходим. Он облегчит передвижение, особенно людям пожилого возраста, - рассказал Глава республики. - При чем рельсовая дорога гораздо безопаснее, чем канатная.

Уже существует эскиз канатной дороги, которая свяжет набережную с площадкой в районе Телецентра или уфимской школой № 35.Проектировать рельсовую дорогу планируют уже в этом году.

- Это будет новый вид транспорта для нашей республики. В Европе такие вагончики очень широко используются, в том числе на крутых склонах. Фуникулёр интереснее смотрится, у него большая загрузка и надежность повыше, потому что он не зависит от ветра, - добавил руководитель региона.



Южный склон города, так называемый Архиерейской слободы, власти также хотят благоустроить. По словам Рустэма Хамитова, это "лицо" города.