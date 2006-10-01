Авторизация


    • Забыли пароль?

    В Башкирии активисты добились разрешения на митинг против повышения пенсионного возраста

    slavin Вчера, 14:58158
    В Башкирии активисты добились разрешения на митинг против повышения пенсионного возраста

    В Башкирии все-таки пройдет митинг против пенсионной реформы. Акцию протеста согласовали власти Стерлитамака.

    Администрация города разрешила активистам собраться 2 июля напротив рынка ВТС в 18:00. Как сообщает ГорОбзор.ру, организовывает акцию движение «Левый фронт» совместно с партией КПРФ и Постоянно действующим совещанием Национально-патриотических сил России.

    Отметим, что провести аналогичный митинг в Уфе Федерации профсоюзов республики не разрешили, сославшись на отсутствие свободных площадок. Протестующим предложили собраться перед ДК «Химик», но отказались и решили перенести акцию на другой день.


    Источник: http://ufatime.ru/
    Нашли ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам о ней.


    Метки: Стерлитамак

    • Распечатать

    Ссылки на материал


    html-cсылка:

    BB-cсылка:

    Прямая ссылка:
    Ссылки по теме:
    Коментарии к новости:
    -->
    Система Orphus