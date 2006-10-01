В Башкирии активисты добились разрешения на митинг против повышения пенсионного возраста

В Башкирии все-таки пройдет митинг против пенсионной реформы. Акцию протеста согласовали власти Стерлитамака.

Администрация города разрешила активистам собраться 2 июля напротив рынка ВТС в 18:00. Как сообщает ГорОбзор.ру, организовывает акцию движение «Левый фронт» совместно с партией КПРФ и Постоянно действующим совещанием Национально-патриотических сил России.

Отметим, что провести аналогичный митинг в Уфе Федерации профсоюзов республики не разрешили, сославшись на отсутствие свободных площадок. Протестующим предложили собраться перед ДК «Химик», но отказались и решили перенести акцию на другой день.