На Башкирию надвигается буря – Объявлено штормовое предупреждение

В Башкирии объявлено штормовое предупреждение. Завтра, 28 июня, прогнозируется ухудшение погодных условий.
В частности, ожидаются ливни, грозы, град, а также сильные порывы ветра до 15-20 метров в секунду. Предстоящей ночью будет +15...+20 градусов, днем потеплеет до +24...+29 градусов по Цельсию.
При сильном ветре и осадках граждан просят быть предельно осторожными и без крайней необходимости не выходить из дома.
Источник: http://ufacitynews.ru/
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