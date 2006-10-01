На Башкирию надвигается буря – Объявлено штормовое предупреждение

В Башкирии объявлено штормовое предупреждение. Завтра, 28 июня, прогнозируется ухудшение погодных условий.

В частности, ожидаются ливни, грозы, град, а также сильные порывы ветра до 15-20 метров в секунду. Предстоящей ночью будет +15...+20 градусов, днем потеплеет до +24...+29 градусов по Цельсию.

При сильном ветре и осадках граждан просят быть предельно осторожными и без крайней необходимости не выходить из дома.