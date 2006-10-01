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    На Башкирию надвигается буря – Объявлено штормовое предупреждение

    slavin Вчера, 14:58214
    На Башкирию надвигается буря – Объявлено штормовое предупреждение

    В Башкирии объявлено штормовое предупреждение. Завтра, 28 июня, прогнозируется ухудшение погодных условий.

    В частности, ожидаются ливни, грозы, град, а также сильные порывы ветра до 15-20 метров в секунду. Предстоящей ночью будет +15...+20 градусов, днем потеплеет до +24...+29 градусов по Цельсию.

    При сильном ветре и осадках граждан просят быть предельно осторожными и без крайней необходимости не выходить из дома.


    Источник: http://ufacitynews.ru/
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    Метки: Общество

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