В Уфе отлетевшее колесо ГАЗели попало в ребенка

В Уфе отлетевшее колесо ГАЗели угодило в голову 14-летнему мальчику. Водитель транспортного средства скрылся.

Как сообщают родственники пострадавшего, инцидент произошел 25 июня около пяти часов вечера на остановке «Кафе Отдых» в сторону города. У ГАЗели отлетели сразу два колеса: одно попало в школьника, который шел в этот момент по тротуару, другое – в двигавшейся по трассе легковой автомобиль.

Водители вышли из машин, поговорили, и, видимо, придя к какому-то соглашению, разъехались. При этом водитель ГАЗели даже не подошел к пострадавшему ребенку, который все это время находился с окровавленной головой на тротуаре. Прохожие вызвали бригаду скорой помощи.