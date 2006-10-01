В Башкирии 5% всех преступлений – экономические

Такие данные привел исполняющий обязанности начальника Управления МВД России по Уфе, подполковник полиции Ильгиз Байсурин на очередном оперативном совещании по вопросам профилактики правонарушений и борьбы с преступностью.

Самый распространенный вид среди всех преступлений — кражи. Также частыми правонарушениями, с начала года, стали незаконный оборот наркотиков и мошенничество.