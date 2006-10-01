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    В Башкирии 5% всех преступлений – экономические

    slavin Вчера, 16:09169
    В Башкирии 5% всех преступлений – экономические
    Такие данные привел исполняющий обязанности начальника Управления МВД России по Уфе, подполковник полиции Ильгиз Байсурин на очередном оперативном совещании по вопросам профилактики правонарушений и борьбы с преступностью.


    Самый распространенный вид среди всех преступлений — кражи. Также частыми правонарушениями, с начала года, стали незаконный оборот наркотиков и мошенничество.



    Всего в этом году в Уфе проведено 565 массовых мероприятий, в том числе 162 культурно-массовых, 157 публичных и 126 спортивных, а правопорядок обеспечивали 14 тысяч сотрудников, — рассказал Ильгиз Байсурин 



    Источник: https://gtrk.tv/
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